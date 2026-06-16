Джейлен Браун об эпизоде, который определил чемпионских «Никс»: «Промах Джоша Харта из-под кольца в четвертом матче»

Этот эпизод действительно олицетворяет нашу команду. Когда ты можешь не обращать внимания на такие ошибки, то в состоянии попадать в следующий раз или забирать подборы в нападении. Когда ты начинаешь сомневаться в себе, а твои товарищи по команде подбадривают тебя, говоря: «У нас все хорошо», я думаю, это придает всем уверенности, чтобы удачно провести следующее владение", — заявил Брансон.