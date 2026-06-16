Джейлен Браун об эпизоде, который определил чемпионских «Никс»: «Промах Джоша Харта из-под кольца в четвертом матче»

Брансон вспомнил обидный промах Джоша Харта в четвертом матче финальной серии со «Сперс», когда «Никс» вернулись с «-29», но упустили первую возможность перехватить лидерство.
«Когда Джош промахнулся из-под кольца в концовке четвертого матча. И это не шутка. Обычно я шучу, когда речь заходит о таких вещах. Он промахнулся, затем О Джи сфолил на Вемби. Потом Джош лежал на паркете, схватившись за голову, а мы с Таунсом и Хосе подбежали к нему и сказали: “Поднимайся”.
Этот эпизод действительно олицетворяет нашу команду. Когда ты можешь не обращать внимания на такие ошибки, то в состоянии попадать в следующий раз или забирать подборы в нападении. Когда ты начинаешь сомневаться в себе, а твои товарищи по команде подбадривают тебя, говоря: «У нас все хорошо», я думаю, это придает всем уверенности, чтобы удачно провести следующее владение", — заявил Брансон.