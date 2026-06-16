Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейлен Браун об эпизоде, который определил чемпионских «Никс»: «Промах Джоша Харта из-под кольца в четвертом матче»

Лидер «Нью-Йорка» Джейлен Брансон во время интервью назвал символичный момент, который «олицетворяет» чемпионский сезон команды.

Источник: Спортс‘’

Брансон вспомнил обидный промах Джоша Харта в четвертом матче финальной серии со «Сперс», когда «Никс» вернулись с «-29», но упустили первую возможность перехватить лидерство.

«Когда Джош промахнулся из-под кольца в концовке четвертого матча. И это не шутка. Обычно я шучу, когда речь заходит о таких вещах. Он промахнулся, затем О Джи сфолил на Вемби. Потом Джош лежал на паркете, схватившись за голову, а мы с Таунсом и Хосе подбежали к нему и сказали: “Поднимайся”.

Этот эпизод действительно олицетворяет нашу команду. Когда ты можешь не обращать внимания на такие ошибки, то в состоянии попадать в следующий раз или забирать подборы в нападении. Когда ты начинаешь сомневаться в себе, а твои товарищи по команде подбадривают тебя, говоря: «У нас все хорошо», я думаю, это придает всем уверенности, чтобы удачно провести следующее владение", — заявил Брансон.