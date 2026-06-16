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О Джи Ануноби получит именную модель кроссовок от Skechers

Компания Skechers объявила, что форвард О Джи Ануноби, который завоевал чемпионский титул НБА, выступая в кроссовках этого бренда, получит свою именную модель.

Ануноби присоединился к Skechers в прошлом году и стал первым игроком НБА, выигравшим чемпионат в обуви этого бренда. Во время финальной серии он носил несколько игровых версий Skechers, включая модель «NYC Blue» в четвертом матче.

Skechers — сравнительно новый игрок в мире баскетбольной обуви, но бренд уже собрал довольно обширный состав партнеров, куда входят такие игроки НБА, как Айзейя Хартенштайн, Джоэл Эмбиид, Джулиус Рэндл, Норман Пауэлл, Терэнс Мэнн, Джабари Уокер и Джош Грин, а также представительницы женской НБА — Рикия Джексон, Кики Ириафен и Джеки Янг.