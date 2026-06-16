О Джи Ануноби получит именную модель кроссовок от Skechers

Ануноби присоединился к Skechers в прошлом году и стал первым игроком НБА, выигравшим чемпионат в обуви этого бренда. Во время финальной серии он носил несколько игровых версий Skechers, включая модель «NYC Blue» в четвертом матче.
Skechers — сравнительно новый игрок в мире баскетбольной обуви, но бренд уже собрал довольно обширный состав партнеров, куда входят такие игроки НБА, как Айзейя Хартенштайн, Джоэл Эмбиид, Джулиус Рэндл, Норман Пауэлл, Терэнс Мэнн, Джабари Уокер и Джош Грин, а также представительницы женской НБА — Рикия Джексон, Кики Ириафен и Джеки Янг.