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Бриджес о заявлении Хэммон про «слишком маленького» Брансона: «Все эти слова лишь подстегнули его добиться величия»

В 2023 году главный тренер «Лас-Вегаса» Бекки Хэммон заявила, что лидер «Нью-Йорка» Джейлен Брансон «слишком маленький», чтобы быть первой опцией в любой команде.

Источник: Спортс‘’

На своей трансляции в соцсетях форвард «Никс» Микэл Бриджес поделился, как эти слова повлияли на Брансона.

«Я благодарен Бекки, без шуток. Те слова, что она сказала, — мол, нельзя выиграть с Джейленом в роли первой опции и что он слишком маленький, — все это лишь подстегнуло его. Мне плевать, что он там сам говорит. Я его знаю. Он вам этого не расскажет. Он знает, что она сказала, и это зажгло в нем стремление добиться величия», — сказал Бриджес.

Брансон стал лишь четвертым MVP финальной серии с ростом 188 сантиметров и ниже.