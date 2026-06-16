Бриджес о заявлении Хэммон про «слишком маленького» Брансона: «Все эти слова лишь подстегнули его добиться величия»

«Я благодарен Бекки, без шуток. Те слова, что она сказала, — мол, нельзя выиграть с Джейленом в роли первой опции и что он слишком маленький, — все это лишь подстегнуло его. Мне плевать, что он там сам говорит. Я его знаю. Он вам этого не расскажет. Он знает, что она сказала, и это зажгло в нем стремление добиться величия», — сказал Бриджес.