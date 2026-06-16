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Брайсон Грэм: «Тьяго Сплиттер идеально подходит для молодого состава “Чикаго”

«Чикаго» официально назначил Тьяго Сплиттера новым главным тренером команды. Решение прокомментировал глава баскетбольных операций клуба Брайсон Грэм, отметив сильные стороны специалиста и его соответствие проекту «Буллз».

Источник: Спортс‘’

«Мы рады приветствовать Тьяго в “Чикаго”. В ходе процесса отбора он выделялся своим баскетбольным интеллектом, умением находить контакт с игроками и развивать их, а также тем, как его команды сражаются каждый вечер.

Он добивался успеха на всех уровнях как игрок и тренер на разных континентах, и мы считаем, что его видение идеально подходит нашему молодому составу. Мы с нетерпением ждем совместной работы над созданием новой эры баскетбола «Буллз», — говорится в заявлении Грэма.

41-летний Сплиттер по ходу прошлого сезона возглавил «Портленд» на временной основе и сумел привести команду к результату 42−40 и выходу в плей-офф, однако после завершения чемпионата не получил полноценного контракта.