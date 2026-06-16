Брайсон Грэм: «Тьяго Сплиттер идеально подходит для молодого состава “Чикаго”

Он добивался успеха на всех уровнях как игрок и тренер на разных континентах, и мы считаем, что его видение идеально подходит нашему молодому составу. Мы с нетерпением ждем совместной работы над созданием новой эры баскетбола «Буллз», — говорится в заявлении Грэма.