Брайсон Грэм: «Тьяго Сплиттер идеально подходит для молодого состава “Чикаго”

«Мы рады приветствовать Тьяго в “Чикаго”. В ходе процесса отбора он выделялся своим баскетбольным интеллектом, умением находить контакт с игроками и развивать их, а также тем, как его команды сражаются каждый вечер.
Он добивался успеха на всех уровнях как игрок и тренер на разных континентах, и мы считаем, что его видение идеально подходит нашему молодому составу. Мы с нетерпением ждем совместной работы над созданием новой эры баскетбола «Буллз», — говорится в заявлении Грэма.
41-летний Сплиттер по ходу прошлого сезона возглавил «Портленд» на временной основе и сумел привести команду к результату 42−40 и выходу в плей-офф, однако после завершения чемпионата не получил полноценного контракта.