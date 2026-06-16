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Лука Дончич о межсезонье «Лейкерс»: «Каждое лето важно, но это особенно»

Лука Дончич в интервью Marca подвел итоги своего первого полноценного сезона в «Лейкерс» и рассказал о задачах команды в предстоящее межсезонье.

Источник: Спортс‘’

Словенский защитник отметил, что в «Лейкерс», как и в мадридском «Реале», где он начинал карьеру, от команды ежегодно ждут только чемпионства.

«Думаю, нам немного не повезло с травмами. Мы могли пройти далеко в этом сезоне, но этого не случилось. Если ты не выигрываешь титул, это плохой сезон», — сказал Дончич.

Он также подчеркнул важность нынешнего межсезонья для клуба, который стремится построить вокруг него чемпионский состав.

«Каждое лето важно, но это особенно. Нужна хорошая команда, хорошие люди в составе. Поэтому это очень важное межсезонье», — отметил словенец.

Отвечая на вопрос о том, какие партнеры лучше всего раскрывают его потенциал, Дончич выделил снайперов и атлетичных центровых.

«Мне всегда нужны снайперы рядом, потому что меня часто накрывают двойной опекой, поэтому нужны бросающие игроки. И центровые, которые могут высоко прыгать и блокировать броски», — добавил разыгрывающий «Лейкерс».