Лука Дончич о межсезонье «Лейкерс»: «Каждое лето важно, но это особенно»

Словенский защитник отметил, что в «Лейкерс», как и в мадридском «Реале», где он начинал карьеру, от команды ежегодно ждут только чемпионства.
«Думаю, нам немного не повезло с травмами. Мы могли пройти далеко в этом сезоне, но этого не случилось. Если ты не выигрываешь титул, это плохой сезон», — сказал Дончич.
Он также подчеркнул важность нынешнего межсезонья для клуба, который стремится построить вокруг него чемпионский состав.
«Каждое лето важно, но это особенно. Нужна хорошая команда, хорошие люди в составе. Поэтому это очень важное межсезонье», — отметил словенец.
Отвечая на вопрос о том, какие партнеры лучше всего раскрывают его потенциал, Дончич выделил снайперов и атлетичных центровых.
«Мне всегда нужны снайперы рядом, потому что меня часто накрывают двойной опекой, поэтому нужны бросающие игроки. И центровые, которые могут высоко прыгать и блокировать броски», — добавил разыгрывающий «Лейкерс».