«Даллас» и «Портленд» рассматривают Майку Нори на пост главного тренера

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, оба клуба рассматривают одного и того же кандидата — ассистента главного тренера «Миннесоты» Майку Нори.
По данным источника, Нори вышел в финальный этап отбора в «Трэйл Блэйзерс», где его конкурентом является ассистент «Бостона» Тайлер Лэшбрук, а также входит в число ведущих претендентов в «Мэверикс».
Нори работает ассистентом в НБА на протяжении 17 лет и за это время успел поработать в пяти клубах, включая последние пять сезонов в «Тимбервулвз», где зарекомендовал себя как один из ключевых членов тренерского штаба.