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«Даллас» и «Портленд» рассматривают Майку Нори на пост главного тренера

В НБА после назначения Тьяго Сплиттера в «Чикаго» осталось две вакантные позиции главного тренера — в «Далласе» и «Портленде».

Источник: Спортс‘’

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, оба клуба рассматривают одного и того же кандидата — ассистента главного тренера «Миннесоты» Майку Нори.

По данным источника, Нори вышел в финальный этап отбора в «Трэйл Блэйзерс», где его конкурентом является ассистент «Бостона» Тайлер Лэшбрук, а также входит в число ведущих претендентов в «Мэверикс».

Нори работает ассистентом в НБА на протяжении 17 лет и за это время успел поработать в пяти клубах, включая последние пять сезонов в «Тимбервулвз», где зарекомендовал себя как один из ключевых членов тренерского штаба.