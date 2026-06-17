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Почеттино об американцах: «Они считают, что и наша сборная обязана побеждать, раз США лучшие в хоккее и баскетболе. “Мы номер один. Мы лучшие. Мы воевали и первыми полетели на Луну…&rdqu

Маурисио Почеттино заявил, что американцы переоценивают уровень сборной США.

— Германия, Бразилия, Италия, Аргентина, Испания… Они часть великой истории футбола. Соединенные Штаты — это почти чистый лист. Вас привлекает идея стать тем, кто положит всему начало?

— Я принимаю высокомерие Испании, Аргентины, Англии, Франции… Но когда я вижу высокомерие у американцев, то, мне кажется, здесь есть некоторая путаница. «Я из США. Мы номер один. Мы лучшие. Мы воевали и первыми полетели на Луну…» Но они не конкурируют и не выигрывают.

Я считаю, что в футболе существует серьезное расхождение между тем, кем они себя считают, и тем, кто они есть на самом деле. Я надеюсь, что мы сможем выиграть. Но для нас самое важное — привести структуру американского футбола в равновесие и строить вызов на основе реальности. Потому что порой встречаешь очень многих людей, которые считают, что США обязаны побеждать, потому что «мы лучшие в баскетболе и хоккее…» — сказал главный тренер сборной США.