Почеттино об американцах: «Они считают, что и наша сборная обязана побеждать, раз США лучшие в хоккее и баскетболе. “Мы номер один. Мы лучшие. Мы воевали и первыми полетели на Луну…&rdqu

— Германия, Бразилия, Италия, Аргентина, Испания… Они часть великой истории футбола. Соединенные Штаты — это почти чистый лист. Вас привлекает идея стать тем, кто положит всему начало?
— Я принимаю высокомерие Испании, Аргентины, Англии, Франции… Но когда я вижу высокомерие у американцев, то, мне кажется, здесь есть некоторая путаница. «Я из США. Мы номер один. Мы лучшие. Мы воевали и первыми полетели на Луну…» Но они не конкурируют и не выигрывают.
Я считаю, что в футболе существует серьезное расхождение между тем, кем они себя считают, и тем, кто они есть на самом деле. Я надеюсь, что мы сможем выиграть. Но для нас самое важное — привести структуру американского футбола в равновесие и строить вызов на основе реальности. Потому что порой встречаешь очень многих людей, которые считают, что США обязаны побеждать, потому что «мы лучшие в баскетболе и хоккее…» — сказал главный тренер сборной США.