Финальная серия и 5-й матч «Сперс» — «Никс» стали самыми просматриваемыми в истории НБА с 1998 года

Также это лучший результат для ABC и ESPN, которые начали показывать финалы с 2003 года.
Только два финала — с участием «Голден Стэйт» и «Кливленда» в 2016 и 2017 годах — брали планку в 20 млн зрителей в этом веке.
Решающая пятая игра привлекла аудиторию в 24,5 млн в среднем и 33 млн пиково, что также стало лучшим показателем для пятых матчей с 1998 года.
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