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Финальная серия и 5-й матч «Сперс» — «Никс» стали самыми просматриваемыми в истории НБА с 1998 года

Финальная серия НБА завершилась в 5 матчах победой «Нью-Йорка». Среднее количество зрителей составило 20,6 миллиона. Это лучший показатель с 1998 года. Тогда борьба «Чикаго» Майкла Джордана и «Юты» собирала 29,04 миллиона.

Также это лучший результат для ABC и ESPN, которые начали показывать финалы с 2003 года.

Только два финала — с участием «Голден Стэйт» и «Кливленда» в 2016 и 2017 годах — брали планку в 20 млн зрителей в этом веке.

Решающая пятая игра привлекла аудиторию в 24,5 млн в среднем и 33 млн пиково, что также стало лучшим показателем для пятых матчей с 1998 года.

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