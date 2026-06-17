Серия «Никс» — «Сперс» стала самым просматриваемым финалом НБА с 1998 года. В среднем противостояние смотрели 20,6 млн человек

Пик аудитории достиг отметки 33 миллиона.
В среднем финал собрал 20,6 миллиона зрителей, что является самым высоким показателем для решающих серий с 1998 года, когда «Чикаго» Майкла Джордана победил «Юту», а знаменитый защитник выиграл свой шестой и последний титул чемпиона НБА (в среднем 29,04 миллиона зрителей за шесть игр).
Рейтинги этого года также стали самыми высокими с тех пор, как ABC и ESPN начали транслировать финалы НБА в 2003 году.
Это лишь третий случай с 1999 года, когда среднее количество зрителей финальных матчей составило как минимум 20 миллионов человек.