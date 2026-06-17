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Шэй Гилджес-Александер подписал контракт с Nike

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер завершил сотрудничество с Converse. Дочерний бренд Nike работал с двукратным MVP с 2020 года.

Nike объявила о прямом контракте с игроком.

«После двух сезонов MVP подряд мы с воодушевлением готовимся развивать сотрудничество с Шэем — одним из лидеров по креативности в баскетболе», — заявлено в пресс-релизе.