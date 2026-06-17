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Брайан Уиндхорст: «В лиге ожидают, что Леброн останется в “Лейкерс”. Насколько понимаю, они уже ведут переговоры»

Инсайдер ESPN Брайан Виндхорст предположил, что Леброн Джеймс уже ведет активные переговоры с «Лейкерс» и сосредоточен на продлении контракта со своей нынешней командой.

Источник: Спортс‘’

«Насколько понимаю, намерение Леброна — продолжать играть. Думаю, что сейчас он сосредоточен на заключении сделки с “Лейкерс”. Сейчас ему разрешено вести переговоры только с “Лейкерс”, и я верю, что они ведут эти переговоры. Они обмениваются информацией. Рынок откроется через 14 дней, и в течение следующих 14 дней он попытается согласовать сделку с “Лейкерс”.

Если через 14 дней они зайдут в тупик с «Лейкерс», и сделка не состоится, другим командам, таким как «Кавальерс», следует быть начеку, но в целом лига считает, что обе стороны придут к соглашению", — рассказал журналист в эфире ESPN Cleveland.

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