Брайан Уиндхорст: «В лиге ожидают, что Леброн останется в “Лейкерс”. Насколько понимаю, они уже ведут переговоры»

«Насколько понимаю, намерение Леброна — продолжать играть. Думаю, что сейчас он сосредоточен на заключении сделки с “Лейкерс”. Сейчас ему разрешено вести переговоры только с “Лейкерс”, и я верю, что они ведут эти переговоры. Они обмениваются информацией. Рынок откроется через 14 дней, и в течение следующих 14 дней он попытается согласовать сделку с “Лейкерс”.
Если через 14 дней они зайдут в тупик с «Лейкерс», и сделка не состоится, другим командам, таким как «Кавальерс», следует быть начеку, но в целом лига считает, что обе стороны придут к соглашению", — рассказал журналист в эфире ESPN Cleveland.