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«Возможно, вы имели в виду: капитан клатч Брансон». Google отдал должное Джейлену Брансону специальной сноской в поисковике

Пользователи ведущей поисковой системы Google, вводящие имя звездного разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона, с недавних пор видят подсказку: «Возможно, вы имели в виду: капитан клатч Брансон».

Источник: Спортс‘’

Так компания решила отметить заслуги лидера «Никс», который в финальной серии со «Сперс» подтвердил умение набирать очки в решающие моменты игр и привел команду к первому с 1973 года титулу чемпионов НБА.