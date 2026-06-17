Так компания решила отметить заслуги лидера «Никс», который в финальной серии со «Сперс» подтвердил умение набирать очки в решающие моменты игр и привел команду к первому с 1973 года титулу чемпионов НБА.
«Возможно, вы имели в виду: капитан клатч Брансон». Google отдал должное Джейлену Брансону специальной сноской в поисковике
Пользователи ведущей поисковой системы Google, вводящие имя звездного разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона, с недавних пор видят подсказку: «Возможно, вы имели в виду: капитан клатч Брансон».