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Донован Митчелл может отложить продление контракта с «Кливлендом» на год (Уиндхорст)

Лидер «Кавальерс» Донован Митчелл неоднократно давал понять, что связывает свое будущее с клубом из Огайо, но ожидаемое в межсезонье-2026 продление контракта может состояться позже.

Источник: Спортс‘’

«У “Кливленда” и Донована очень хорошие отношения, но все должны быть готовы к тому, что он не продлит контракт в этом году. Он находится в ситуации максимального контроля, максимальной выгоды и максимального влияния.

У него остался один сезон по контракту, и в следующем году он может подписать новое соглашение со всеми этими преимуществами, которые доступны игроку с 10-летним стажем. А если что-то пойдет не по плану в предстоящем сезоне, то у него есть опция игрока в 2027 году", — сказал Уиндхорст в эфире ESPN Cleveland.