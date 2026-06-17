Донован Митчелл может отложить продление контракта с «Кливлендом» на год (Уиндхорст)

У него остался один сезон по контракту, и в следующем году он может подписать новое соглашение со всеми этими преимуществами, которые доступны игроку с 10-летним стажем. А если что-то пойдет не по плану в предстоящем сезоне, то у него есть опция игрока в 2027 году", — сказал Уиндхорст в эфире ESPN Cleveland.