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Чемпионский парад «Никс» пройдет от Бэттери-парка до городской ратуши. Команде вручат ключи от города

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани привел подробности чемпионского парада «Никс», который пройдет на Манхэттене. Команда проедет по Бродвею от Бэттери-парка до городской ратуши.

Источник: Спортс‘’

В ратуше чемпионам НБА вручат ключи от города.

Торжественное мероприятие состоится в четверг, 18 июня, и начнется в 10 утра.

«Это будет первый в истории “Никс” парад с конфетти в Каньоне Героев. Не пропустите его!» — написал глава города.