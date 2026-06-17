Чемпионский парад «Никс» пройдет от Бэттери-парка до городской ратуши. Команде вручат ключи от города

В ратуше чемпионам НБА вручат ключи от города.
Торжественное мероприятие состоится в четверг, 18 июня, и начнется в 10 утра.
«Это будет первый в истории “Никс” парад с конфетти в Каньоне Героев. Не пропустите его!» — написал глава города.
Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани привел подробности чемпионского парада «Никс», который пройдет на Манхэттене. Команда проедет по Бродвею от Бэттери-парка до городской ратуши.
В ратуше чемпионам НБА вручат ключи от города.
Торжественное мероприятие состоится в четверг, 18 июня, и начнется в 10 утра.
«Это будет первый в истории “Никс” парад с конфетти в Каньоне Героев. Не пропустите его!» — написал глава города.