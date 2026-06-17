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Финал НБА-2026 стал рекордным по продажам атрибутики

«Никс» впервые взяли титул чемпионов НБА с 1973 года, победив «Сперс» — 4−1.

НБА объявила о рекордных для лиги продажах атрибутики.

«Никс» на платформе Fanatics установили рекорд среди всех чемпионских команд во всех видах спорта.

Общие продажи НБА в своем магазине и на других платформах удвоили предыдущий рекорд (2020).