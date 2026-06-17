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Чендлер Парсонс невысоко оценил Брансона на фоне других MVP финала, поставив его выше лишь Джейлена Брауна и Пола Пирса

Экс-форвард НБА Чендлер Парсонс принял участие в викторине, целью которой было оценить ценность звания MVP финала Джейлена Брансона.

Источник: Спортс‘’

Сравнивая заслуги разыгрывающего «Никс» с перфомансами других самых ценных игроков финальных серий, Парсонс поставил Брансона ниже Майкла Джордана (1998), Кобе Брайанта (2010), Шакила О’Нила (2002), Тима Данкана (1999), Дуэйна Уэйда (2006), Дирка Новицки (2011), Николы Йокича (2023), Янниса Адетокумбо (2021), Леброна Джеймса (2020), Стефена Карри (2022), Шэя Гилджес-Александера (2025) и Кавая Ленарда (2019).

Парсонс поставил Джейлена выше лишь Джейлена Брауна (2024) и Пола Пирса (2008).

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