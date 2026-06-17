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Рич Пол о Фоксе в «Сан-Антонио»: «Я бы не стал ничего менять. Он — инкарнация Тони Паркера»

Агент разыгрывающего «Сперс» Де’Аарона Фокса Рич Пол считает, что техасскому клубу следует сохранить в составе разыгрывающего, несмотря на неудачное выступление в финальной серии с «Никс» и конкуренцию в задней линии.

"Я бы ничего не менял.

Сейчас можно сказать лишь, что в конечном итоге им, конечно, придется меняться из-за того, как обстоят дела с контрактами. Например, максимальный контракт Де’Аарона на 229 миллионов долларов вступает в силу этим летом. Но если отступить на шаг назад и моргнуть на секунду, то Фокс — это Тони Паркер, Стефон Касл — Кавай Леонард, Дилан Харпер — Ману Джинобили, а Виктор Вембаньяма — Тим Данкан.

В каком-то смысле это просто повторение той же схемы. Мне кажется, в это лучше не вмешиваться, не мешать… и это не слова агента, не ищите предвзятости. У людей случаются неудачные серии, за которыми следует критика. Эксперты, которые ни на что не влияют, найдутся всегда", — заявил Пол.