Рич Пол о Фоксе в «Сан-Антонио»: «Я бы не стал ничего менять. Он — инкарнация Тони Паркера»

Сейчас можно сказать лишь, что в конечном итоге им, конечно, придется меняться из-за того, как обстоят дела с контрактами. Например, максимальный контракт Де’Аарона на 229 миллионов долларов вступает в силу этим летом. Но если отступить на шаг назад и моргнуть на секунду, то Фокс — это Тони Паркер, Стефон Касл — Кавай Леонард, Дилан Харпер — Ману Джинобили, а Виктор Вембаньяма — Тим Данкан.