Макс Келлерман: «Оклахома» обыграла бы «Сан-Антонио» с Брансоном вместо ШГА"

«Если убрать Шэя Гилджес-Александера из “Оклахомы” и заменить его Джейленом Брансоном, то “Тандер” обыграли бы “Сперс”, — заявил Келлерман в подкасте Game Over.
Напомним, «Оклахома» уступила «Сан-Антонио» в финале Западной конференции со счетом 3−4.
Известный телеведущий Макс Келлерман в очередной раз стал героем обсуждений после того, как сравнил двух звездных разыгрывающих. На этот раз его высказывание касалось лидеров «Оклахомы» и «Нью-Йорка».
«Если убрать Шэя Гилджес-Александера из “Оклахомы” и заменить его Джейленом Брансоном, то “Тандер” обыграли бы “Сперс”, — заявил Келлерман в подкасте Game Over.
Напомним, «Оклахома» уступила «Сан-Антонио» в финале Западной конференции со счетом 3−4.