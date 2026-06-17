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Макс Келлерман: «Оклахома» обыграла бы «Сан-Антонио» с Брансоном вместо ШГА"

Известный телеведущий Макс Келлерман в очередной раз стал героем обсуждений после того, как сравнил двух звездных разыгрывающих. На этот раз его высказывание касалось лидеров «Оклахомы» и «Нью-Йорка».

Источник: Спортс‘’

«Если убрать Шэя Гилджес-Александера из “Оклахомы” и заменить его Джейленом Брансоном, то “Тандер” обыграли бы “Сперс”, — заявил Келлерман в подкасте Game Over.

Напомним, «Оклахома» уступила «Сан-Антонио» в финале Западной конференции со счетом 3−4.