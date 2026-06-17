Леброн Джеймс и Кевин Лав могут вновь объединиться в «Лейкерс» (Марк Спирс)

«Леброн Джеймс, вероятно, останется в команде. Также есть информация, что его бывший партнер по “Кливленду” Кевин Лав может присоединиться к “Лейкерс”, — заявил Спирс в эфире ESPN.
Леброн и Лав уже выступали вместе в «Кавальерс» с 2014 по 2018 год, где стали частью чемпионского состава 2016 года, выиграв титул после исторического камбэка в финале против «Голден Стэйт».
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