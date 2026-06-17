«Новый Орлеан» готов обменять Трея Мерфи ради пика первого раунда предстоящего драфта

Среди заинтересованных команд называются «Голден Стэйт», которые рассматривают Мерфи как игрока, подходящего под их систему и способного усилить и одновременно омолодить состав. У «Уорриорз» есть 11-й пик драфта и дополнительные активы для возможных обменов.