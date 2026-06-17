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«Новый Орлеан» готов обменять Трея Мерфи ради пика первого раунда предстоящего драфта

«Новый Орлеан», по информации инсайдера ESPN Энтони Слэйтера, стал более открыт к обмену форварда Трея Мерфи и рассчитывает получить взамен пик первого раунда предстоящего драфта НБА.

Источник: Спортс‘’

Ранее клуб занимал более жесткую позицию в переговорах по 26-летнему игроку, однако стремление подняться в первый раунд драфта сделало его более доступным для потенциальных сделок.

В прошедшем сезоне Мерфи провел 66 матчей, в среднем набирая 21,5 очка, 5,7 подбора и 3,8 передачи, а также реализуя 37,9% трехочковых бросков.

Среди заинтересованных команд называются «Голден Стэйт», которые рассматривают Мерфи как игрока, подходящего под их систему и способного усилить и одновременно омолодить состав. У «Уорриорз» есть 11-й пик драфта и дополнительные активы для возможных обменов.