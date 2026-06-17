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Скип Бэйлесс: «Леброн усилил бы “Сан-Антонио”, играя на позиции разыгрывающего»

Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что лучшим вариантом продолжения карьеры для Леброна Джеймса было бы присоединение к «Сан-Антонио».

Источник: Спортс‘’

«Потому что если бы он играл на позиции разыгрывающего примерно по 30 минут за матч, эта команда стала бы заметно сильнее, на мой взгляд. Его главное преимущество — это пас и организация игры, он мог бы легко отдавать по 10, 11, 12 передач за игру в такой команде. Но это был бы смелый и рискованный шаг, потому что ты привносишь определенную ауру и полностью меняешь командную химию», — отметил Бэйлесс.

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