Скип Бэйлесс: «Леброн усилил бы “Сан-Антонио”, играя на позиции разыгрывающего»

«Потому что если бы он играл на позиции разыгрывающего примерно по 30 минут за матч, эта команда стала бы заметно сильнее, на мой взгляд. Его главное преимущество — это пас и организация игры, он мог бы легко отдавать по 10, 11, 12 передач за игру в такой команде. Но это был бы смелый и рискованный шаг, потому что ты привносишь определенную ауру и полностью меняешь командную химию», — отметил Бэйлесс.
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