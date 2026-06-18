Илона Корстин о будущем Единой лиги ВТБ: «Наша задача — оставить как можно больше команд и даже расшириться»

— Размышляя уже о следующем сезоне, какая сейчас ситуация с «Самарой»? Появились на днях новости, что клуб еще можно спасти.
— Что касается «Самары» с ситуацией работаем, все узнаете на совете лиги. Наша задача — оставить как можно больше команд и даже расшириться. У нас есть требования регламента, команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными.
— Если говорить о возможных новичках, еще пару лет назад ходило много разговоров о Владивостоке. Возможно, были еще другие кандидаты на вступление?
— У Владивостока очень серьезная заявка. Они готовы по всем документам, сделали большую работу над ошибками в сравнении с предыдущей заявкой. Есть поддержка региона, что очень важно. Заявка соответствует требованиям нашего регламента, но все решится на совете лиги.
— Какие еще есть потенциальные кандидаты на вступление в Единую лигу?
— Есть достаточно серьезная заявка от «Астаны». Казахстанская команда уже играла в лиге. Затем в стране вступил в силу закон, по которому у клуба не было возможности оплачивать работу иностранных специалистов, и из-за этого у команды возникли трудности.
«Астана» тогда покинула основной чемпионат, но продолжила свое участие в молодежной Лиге ВТБ. Сейчас «Астана» адаптировалась к новому законодательству, и у клуба появились коммерческие спонсоры, благодаря которым команда имеет возможность вернуться в основной чемпионат.
— А какие шансы вернуться в лигу у «Минска»?
— «Минск» у нас представлен в молодежной Лиге ВТБ, возможно, через сезон они вернутся и в основной состав. Интерес присутствует, — поделилась Корстин в интервью «Чемпионату».