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Тьяго Сплиттер: «Хочу оставить ситуацию с “Портлендом” позади. Будем строить культуру и идентичность, которыми гордятся “Буллз”

«Буллз» наняли Тьяго Сплиттера, который провел успешный сезон в роли исполняющего обязанности главного тренера «Блэйзерс». Бразилец не получил поддержки от владельца «Портленда» и долго оставался в неопределенном состоянии, пока не присоединился к «Чикаго».

"Мы старались с самого начала сосредоточиться на баскетболе, уйти от постороннего шума. В начале это было самой сложной задачей. Заставить парней поверить, что главное в сезоне — баскетбол. Это требует усилий, мотивации. Игроки были великолепны. Они поверили в меня, и все сложилось. Но было непросто. В конце мы отбросили все ненужное, и это было здорово.

Всю дальнейшую ситуацию хочется оставить позади. Буду думать только о «Буллз». О моих нынешних целях.

Мы хотим показать продукт самого высокого уровня. Задать высочайшие стандарты. Не имеет значения, каков уровень таланта нашего состава сейчас. Мы будем строить культуру и идентичности, которыми гордятся «Буллз» и городское сообщество.

Готов гарантировать одно: мы будем бороться. И следовать высоким стандартам во всем. В какой-то момент мы начнем ставить небольшие цели и добиваться небольших побед", — заключил Сплиттер.