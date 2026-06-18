Тьяго Сплиттер: «Хочу оставить ситуацию с “Портлендом” позади. Будем строить культуру и идентичность, которыми гордятся “Буллз”

"Мы старались с самого начала сосредоточиться на баскетболе, уйти от постороннего шума. В начале это было самой сложной задачей. Заставить парней поверить, что главное в сезоне — баскетбол. Это требует усилий, мотивации. Игроки были великолепны. Они поверили в меня, и все сложилось. Но было непросто. В конце мы отбросили все ненужное, и это было здорово.