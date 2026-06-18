Тьяго Сплиттер: «Хочу оставить ситуацию с “Портлендом” позади. Будем строить культуру и идентичность, которыми гордятся “Буллз”

"Мы старались с самого начала сосредоточиться на баскетболе, уйти от постороннего шума. В начале это было самой сложной задачей. Заставить парней поверить, что главное в сезоне — баскетбол. Это требует усилий, мотивации. Игроки были великолепны. Они поверили в меня, и все сложилось. Но было непросто. В конце мы отбросили все ненужное, и это было здорово.
Всю дальнейшую ситуацию хочется оставить позади. Буду думать только о «Буллз». О моих нынешних целях.
Мы хотим показать продукт самого высокого уровня. Задать высочайшие стандарты. Не имеет значения, каков уровень таланта нашего состава сейчас. Мы будем строить культуру и идентичности, которыми гордятся «Буллз» и городское сообщество.
Готов гарантировать одно: мы будем бороться. И следовать высоким стандартам во всем. В какой-то момент мы начнем ставить небольшие цели и добиваться небольших побед", — заключил Сплиттер.