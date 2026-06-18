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«Клянусь, я играю за эту команду». Полиция Нью-Йорка приняла Тайлера Колека за фаната

Во время чемпионского парада «Нью-Йорка» произошел курьезный эпизод с Тайлером Колеком. Вместо того чтобы находиться на платформе вместе с партнерами, защитник решил пройтись по улицам города и пообщаться с болельщиками.

Источник: Спортс‘’

В какой-то момент у одного из ограждений сотрудники полиции приняли его за обычного фаната, который перебрался через барьер. По сообщениям, нескольким представителям «Никс» пришлось объяснять полицейским, что Колек является игроком команды, чтобы избежать его задержания.

Сам баскетболист отнесся к ситуации с юмором. Позже он написал в соцсети X: «Клянусь, я играю за эту команду, брат».

В прошедшем плей-офф Колек появился на площадке в 8 из 19 матчей «Никс», набрал 28 очков и провел на паркете 53 минуты, в основном выходя в концовках уже решенных встреч.