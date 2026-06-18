«Клянусь, я играю за эту команду». Полиция Нью-Йорка приняла Тайлера Колека за фаната

В какой-то момент у одного из ограждений сотрудники полиции приняли его за обычного фаната, который перебрался через барьер. По сообщениям, нескольким представителям «Никс» пришлось объяснять полицейским, что Колек является игроком команды, чтобы избежать его задержания.