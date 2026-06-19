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«Олимпиакос» ведет переговоры о продлении соглашения с Тайлером Дорси

«Олимпиакос» ведет работу над продлением контракта Тайлера Дорси — одного из лидеров команды в минувшем сезоне.

Источник: Спортс‘’

Американский защитник с греческим паспортом в сезоне-2025/26 набирал в среднем 14,9 очка за 23 минуты на паркете в чемпионате Греции и Евролиге, реализуя 40% трехочковых при более чем шести попытках за игру.

По данным Sport24, действующее соглашение игрока рассчитано еще на один сезон и включает опцию расторжения только со стороны клуба. При этом сам Дорси после успешного года рассчитывает на пересмотр условий и добивается нового долгосрочного контракта с повышением зарплаты — сейчас он зарабатывает около 1,8 млн евро в год.

В «Олимпиакосе» готовы рассмотреть требования игрока, а ключевым вопросом остается структура будущего соглашения.