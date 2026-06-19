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Мэтт Барнс поддержал Вембаньяму: «Если бы меня стали бить исподтишка, я бы тоже зарядил локтем по лицу»

Экс-игрок НБА Мэтт Барнс выступил на стороне центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы, который подвергается критике за якобы «грязную игру».

Источник: Спортс‘’

"В этом сезоне его постоянно били исподтишка. Если вы меня били исподтишка, я бы ответил локтем в чертово лицо и раздавил бы Брансона.

Я бы хотел, чтобы моя суперзвезда вела себя так", — заявил Барнс.