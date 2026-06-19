«Лейкерс» интересен Джейлен Дюрен (Макменамин)

Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, «Лейкерс» уже «тщательную проработали» вариант с Дюреном. Отмечается, что приобретение сильного центрового находится на вершине списка запросов от лидера команды Луки Дончича.
22-летний Дюрен является ограниченно свободным агентом после того, как провел лучший сезон в своей карьере. В регулярном чемпионате он набирал в среднем 19,5 очка и 10,5 подбора за игру, был вызван на Матч всех звезд и вошел в третью символическую сборную НБА.
«Пистонс» по-прежнему хотят сохранить Дюрена и имеют право на повторение предложения со стороны. При этом считается, что клуб может не предложить за него сумму, превышающую определенный порог.