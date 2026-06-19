Ключевые игроки «Кавальерс»-2016 собрались в Лондоне, чтобы отпраздновать 10-летие чемпионства

Во время европейских каникул встретились Леброн Джеймс, Кевин Лав Ченнинг Фрай, Джей Ар Смит и Тристан Томпсон.
В финальной серии «Кавальерс» уступали со счетом 3−1 исторической команде «Уорриорз», которая в регулярном сезоне одержала 73 победы при 9 поражениях, но затем одержали три победы подряд, обеспечив Кливленду первый титул в истории клуба.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше