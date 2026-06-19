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Ключевые игроки «Кавальерс»-2016 собрались в Лондоне, чтобы отпраздновать 10-летие чемпионства

Несколько ключевых игроков «Кливленда» сезона-15/16 собрались в Лондоне, чтобы отпраздновать 10-летие с момента завоевания одного из самых памятных титулов в истории НБА.

Источник: Спортс‘’

Во время европейских каникул встретились Леброн Джеймс, Кевин Лав Ченнинг Фрай, Джей Ар Смит и Тристан Томпсон.

В финальной серии «Кавальерс» уступали со счетом 3−1 исторической команде «Уорриорз», которая в регулярном сезоне одержала 73 победы при 9 поражениях, но затем одержали три победы подряд, обеспечив Кливленду первый титул в истории клуба.

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