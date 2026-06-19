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Джефф Тиг о серии между «Кэвс»-2016 и «Никс»-2026: «Леброн вынес бы их всухую»

Бывший игрок НБА Джефф Тиг высказал свое мнение об исходе потенциальной серии чемпионским «Кливлендом» 2016 года и «Нью-Йорком», завоевавшим титул в прошедшем сезоне.

«Кэвс» в четырех… О чем мы вообще говорим? Свип (сухая победа 4−0). Леброн и его парни вынесли бы их всухую", — сказал Тиг.

В 2016-м «Кэвс» победили «Уорриорз», став первой командой в истории НБА, которой удалось отыграться с 1−3 в финале.