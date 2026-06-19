Джей Ар Смит об отсутствии Ирвинга на встрече в честь 10-летия титула «Кэвз»: «Он проигнорировал нас»

«Мы никого не забывали. Кайри был приглашен и проигнорировал нас. Так что не пишите тут всякую ерунду», — написал Смит в комментариях.
Ключевые игроки «Кавальерс»-2016 собрались в Лондоне, чтобы отпраздновать юбилей памятного чемпионства.
Бывший защитник «Кливленда» Джей Ар Смит ответил болельщику, предположившему, что одного из главных игроков чемпионской команды 2016 года Кайри Ирвинга не пригласили на встречу в честь 10-летия титула.
«Мы никого не забывали. Кайри был приглашен и проигнорировал нас. Так что не пишите тут всякую ерунду», — написал Смит в комментариях.
Ключевые игроки «Кавальерс»-2016 собрались в Лондоне, чтобы отпраздновать юбилей памятного чемпионства.