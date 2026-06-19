Михаил Беленицкий о потенциальной карьере в НБА: «Я не был бы на главных ролях, как тот же Егор Дёмин, но хорошим игроком мог бы стать»

— Хотел бы попробовать съездить в Америку в летний лагерь. Я считаю, за попытку не бьют, а расширить кругозор и попробовать себя всегда полезно. И опять же, новые знакомства, новые люди. Плюс для меня это другая страна, я в Америке никогда не был.