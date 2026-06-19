Михаил Беленицкий о потенциальной карьере в НБА: «Я не был бы на главных ролях, как тот же Егор Дёмин, но хорошим игроком мог бы стать»

— Есть ли мысли по аналогии с Кириллом Елатонцевым отправиться в NCAA?
— Хотел бы попробовать съездить в Америку в летний лагерь. Я считаю, за попытку не бьют, а расширить кругозор и попробовать себя всегда полезно. И опять же, новые знакомства, новые люди. Плюс для меня это другая страна, я в Америке никогда не был.
— Смогли бы вписаться в эту систему НБА?
— Мне кажется, да. Добавить в броске, каких-то атакующих качествах и можно играть и помогать команде. Наверное, не был бы на главных ролях, как тот же Егор Дёмин в «Бруклине», но хорошим игроком мог бы стать.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ 23-летний Беленицкий провел 51 матч, набирая в среднем 5,6 очка, 5,2 подбора, 1,5 передачи и 1 перехват за 24 минуты на паркете.