«Сперс» видят в Фоксе основного разыгрывающего: «Неудачная серия, которую он провел на одной ноге, не изменит этого»

«В руководстве “Сперс” все еще видят Фокса основным разыгрывающим. Источники отмечают, что присутствие Де’Аарона помогало успокоить партнеров и он был главным плеймейкером команды на протяжении большей части сезона, добавляя, что одна неудачная серия, фактически проведенная на одной ноге, ничего не меняет», — говорится в материале журналиста, посвященном «Сперс».