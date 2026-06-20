Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сперс» видят в Фоксе основного разыгрывающего: «Неудачная серия, которую он провел на одной ноге, не изменит этого»

Как написал обозреватель ESPN Майкл Си Райт, «Сан-Антонио» продолжает верить в разыгрывающего Де’Арона Фокса, который провалил финальную серию с «Нью-Йорком».

Источник: Спортс‘’

«В руководстве “Сперс” все еще видят Фокса основным разыгрывающим. Источники отмечают, что присутствие Де’Аарона помогало успокоить партнеров и он был главным плеймейкером команды на протяжении большей части сезона, добавляя, что одна неудачная серия, фактически проведенная на одной ноге, ничего не меняет», — говорится в материале журналиста, посвященном «Сперс».

Отмечается, что сигналы из лагеря 20-летнего Дилана Харпера о переводе игрока в стартовую пятерку по ходу следующего сезона, как ожидается, станут более настойчивыми, но это не проблема, которую необходимо решать прямо сейчас.