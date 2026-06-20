«Сперс» в завершившемся сезоне дошли до финала, где в пяти матчах уступили «Никс». Одной из проблем команды стало отсутствие глубины и слишком большая нагрузка на 22-летнего Вембаньяму.
«Несколько» игроков передней линии НБА заинтересованы в переходе в «Сперс» и игре рядом с Вембаньямой (Майкл Си Райт)
Как сообщает обозреватель ESPN Майкл Си Райт, «несколько» игроков передней линии НБА заинтересованы в переходе в «Сан-Антонио» и совместном выступлении с французским центровым Виктором Вембаньямой.