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«Миннесота» заинтересована в Джоше Гидди (Даррен Вулфсон)

По информации репортера KSTP-TV Даррена Вулфсона, защитник «Чикаго» Джош Гидди представляет интерес для «Миннесоты».

Усиление задней линии за счет добавления еще одного болл-хэндлера, по-видимому, является приоритетом «Тимбервулвз» в межсезонье. Команда потеряла стартового защитника Донте Дивинченцо в плей-офф из-за разрыва ахиллова сухожилия, который выведет его из строя на большую часть или весь сезон-2026/27.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» также присматривается к защитнику «Селтикс» Деррику Уайту и «очень заинтересована» в переподписании свободного агента Айо Досунму.

В прошедшем сезоне 23-летний Гидди отыграл 54 матча, набирая в среднем 17 очков (44,8% с игры, 36,4% из-за дуги), 8,3 подбора и 9,1 передачи.