«Миннесота» заинтересована в Джоше Гидди (Даррен Вулфсон)

Усиление задней линии за счет добавления еще одного болл-хэндлера, по-видимому, является приоритетом «Тимбервулвз» в межсезонье. Команда потеряла стартового защитника Донте Дивинченцо в плей-офф из-за разрыва ахиллова сухожилия, который выведет его из строя на большую часть или весь сезон-2026/27.
Ранее сообщалось, что «Миннесота» также присматривается к защитнику «Селтикс» Деррику Уайту и «очень заинтересована» в переподписании свободного агента Айо Досунму.
В прошедшем сезоне 23-летний Гидди отыграл 54 матча, набирая в среднем 17 очков (44,8% с игры, 36,4% из-за дуги), 8,3 подбора и 9,1 передачи.