«Миннесота» заинтересована в Джоше Гидди (Даррен Вулфсон)

Усиление задней линии за счет добавления еще одного болл-хэндлера, по-видимому, является приоритетом «Тимбервулвз» в межсезонье. Команда потеряла стартового защитника Донте Дивинченцо в плей-офф из-за разрыва ахиллова сухожилия, который выведет его из строя на большую часть или весь сезон-2026/27.