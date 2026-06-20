Джейк Фишер: «Вулвз» интересуются Уайтом, а «Селтикс» присматривались к Гоберу. Сделка проходит по зарплатам"

«Что касается интереса “Миннесоты” к Уайту, то обмен его на Руди Гобера полностью проходит с точки зрения соответствия зарплат. Источники сообщают, что “Бостон”, кроме того, ранее уже интересовался Гобером. Последний раз — во время февральского дедлайна.