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Джейк Фишер: «Вулвз» интересуются Уайтом, а «Селтикс» присматривались к Гоберу. Сделка проходит по зарплатам"

«Бостон» потенциально может стать новой командой центрового «Миннесоты» Руди Гобера в это межсезонье.

Источник: Спортс‘’

Об этом написал инсайдер Джейк Фишер.

«Что касается интереса “Миннесоты” к Уайту, то обмен его на Руди Гобера полностью проходит с точки зрения соответствия зарплат. Источники сообщают, что “Бостон”, кроме того, ранее уже интересовался Гобером. Последний раз — во время февральского дедлайна.

Не думаю, что «Миннесота» активно пытается обменять Гобера, но говорят, что клуб открыт для изучения вариантов по перестройке состава вокруг явного лидера команды (Эдвардса), равно как и «Бостон», — информирует журналист.