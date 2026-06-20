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«Сан-Антонио», «Бостон» и «Майами» — в списке претендентов на Айзейю Стюарта

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, по меньшей мере четыре команды могут быть заинтересованы в приобретении центрового «Детройта» Айзейи Стюарта.

По словам Фишера, «Бакс» являются «поклонниками Стюарта», в то время как «Селтикс» «присматриваются к Стюарту уже некоторое время».

«Мне также сказали, что мы должны упомянуть “Сперс” и “Хит” как команды, заинтересованные в бигмэне “Пистонс”, — написал инсайдер.

Ранее Сэм Эмик из The Athletic сообщил, что Стюарт будет доступен для обмена в это межсезонье. Фишер добавил, что центровой «не просто доступен, а откровенно готовится к обмену».

В прошедшем сезоне Стюарт в среднем набирал 10 очков, 5 подборов и 1,1 передачи, являясь опорой обороны «Детройта». В его контракте осталось 2 сезона по 15 млн долларов каждый (второй — опция команды).