Брэндин Подземски: «Сейчас мы стараемся побеждать как можно больше. Поэтому с 11-го пика нужен парень, готовый сразу же приносить пользу»

Думаю, именно на этом этапе мы находимся как клуб. Сейчас мы на той стадии, когда стараемся побеждать как можно больше. Поэтому, на мой взгляд, с 11-го пика нужен парень, готовый сразу же приносить пользу", — сказал Подземски.