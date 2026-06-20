Брэндин Подземски: «Сейчас мы стараемся побеждать как можно больше. Поэтому с 11-го пика нужен парень, готовый сразу же приносить пользу»

"Очевидный ответ — это тот, кто готов играть или может играть сразу же. Нужен кто-то с опытом, кто достаточно физически зрелый, чтобы сразу выходить на площадку и играть.
Думаю, именно на этом этапе мы находимся как клуб. Сейчас мы на той стадии, когда стараемся побеждать как можно больше. Поэтому, на мой взгляд, с 11-го пика нужен парень, готовый сразу же приносить пользу", — сказал Подземски.
Ранее сообщалось, что форвард из Мичигана Яксель Лендеборг произвел хорошее впечатление на «Уорриорз» во время преддрафтового просмотра, причем один из источников в клубе заявил: «Очевидно, что он отлично впишется в команду».