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«Мемфис» хочет улучшить свои позиции на драфте, готов расстаться почти с любым игроком, включая Санти Альдаму

«Гриззлис» будут выбирать третьими на драфте-2026 НБА и, скорее всего, получат форварда Кэмерона Бузера. Команда хочет дополнительно поработать со своим вторым драфт-пиком в первом раунде и подняться немного выше, чтобы попробовать заполучить одного из перспективных защитников.

«Мемфис» готов обменять почти любого игрока состава, включая 25-летнего форварда Санти Альдаму. Организация намерена сохранить только молодое ядро своего будущего коллектива.