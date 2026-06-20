«Мемфис» хочет улучшить свои позиции на драфте, готов расстаться почти с любым игроком, включая Санти Альдаму

«Гриззлис» будут выбирать третьими на драфте-2026 НБА и, скорее всего, получат форварда Кэмерона Бузера. Команда хочет дополнительно поработать со своим вторым драфт-пиком в первом раунде и подняться немного выше, чтобы попробовать заполучить одного из перспективных защитников.