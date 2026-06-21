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Источник в «Пистонс» отреагировал на интерес «Лейкерс» к Дюрену: «Скажите Луке оставить его в покое»

В «Детройте» дали понять «Лейкерс», что им не стоит надеяться на переезд основного центрового команды Джейлена Дюрена в Лос-Анджелес.

Источник: Спортс‘’

«Сегодня я получил сообщение от кого-то из “Пистонс”: “Эй, скажите Луке, чтобы он оставил Джейлена Дюрена в покое”, — рассказал инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» «тщательную проработали» вариант с Дюреном. Приобретение сильного центрового находится на вершине списка запросов от лидера команды Луки Дончича.

22-летний Дюрен является ограниченно свободным агентом после того, как провел лучший сезон в своей карьере. В регулярном чемпионате он набирал в среднем 19,5 очка и 10,5 подбора за игру, был вызван на Матч всех звезд и вошел в третью символическую сборную НБА.