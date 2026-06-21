«Лейкерс» могут отказаться от продления Руи Хатимуры по финансовым соображениям (ESPN)

Если же «Лейкерс» решат работать с превышением потолка зарплат, они смогут сохранить всех своих свободных агентов, на которых у клуба есть права Берда, включая Хатимуру, а также использовать исключение среднего уровня в размере 15,1 миллиона долларов, не облагаемое налогом, для привлечения игроков с рынка.