«Лейкерс» могут отказаться от продления Руи Хатимуры по финансовым соображениям (ESPN)

Калифорнийцы нацелены на усиление состава и заинтересованы в продлении контрактов с защитником Маркусом Смартом и снайпером Люком Кеннардом. Источники ESPN считают, что 28-летний японец может оказаться «лишним» при таком раскладе.
Если же «Лейкерс» решат работать с превышением потолка зарплат, они смогут сохранить всех своих свободных агентов, на которых у клуба есть права Берда, включая Хатимуру, а также использовать исключение среднего уровня в размере 15,1 миллиона долларов, не облагаемое налогом, для привлечения игроков с рынка.
В плей-офф-2026 Руи набирал в среднем 17,5 очков и 4,0 подбора за игру.