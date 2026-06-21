Хосе Альварадо: «У меня нет проблем из-за агрессии Вембаньямы, мы сражались, да я и сам такой. Но надо смотреть в глаза врагам и пожимать руки»

"Вемби — отличный игрок… У меня смешанные чувства. Я ведь тоже выхожу на площадку сражаться, но мне также нравится смотреть в глаза своим врагам. Я жду встречи и пожимаю им руки. Это игра. Никому не нравится уступать и терять частичку своей гордости, это была самая важная игра в его карьере, но у него будут и другие такие моменты. То, как он все сделал после, было немного странным для меня, потому что мне понравилось, как он сражался во время самой серии.