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Хосе Альварадо: «У меня нет проблем из-за агрессии Вембаньямы, мы сражались, да я и сам такой. Но надо смотреть в глаза врагам и пожимать руки»

Защитник «Никс» Хосе Альварадо поделился мнением о действиях лидера «Сперс» Виктора Вембаньямы во время и после финальной серии между командами.

Источник: Спортс‘’

"Вемби — отличный игрок… У меня смешанные чувства. Я ведь тоже выхожу на площадку сражаться, но мне также нравится смотреть в глаза своим врагам. Я жду встречи и пожимаю им руки. Это игра. Никому не нравится уступать и терять частичку своей гордости, это была самая важная игра в его карьере, но у него будут и другие такие моменты. То, как он все сделал после, было немного странным для меня, потому что мне понравилось, как он сражался во время самой серии.

Конечно, людям не понравилось его агрессивное поведение, но мы выходим драться, на кону нечто серьезное. Так что в целом все нормально. Но надо находить в себе силы и пожимать руки, пожимать руки и признавать поражение", — считает Альварадо.