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«Финикс» проявил интерес к Джошу Гидди

Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Финикс» «провел некоторую предварительную разведку», касающуюся защитника «Чикаго» Джоша Гидди.

Также Скотто подтвердил ранее появившееся сообщение об интересе к Гидди со стороны «Миннесоты».

В прошедшем сезоне 23-летний защитник отыграл 54 матча, набирая в среднем 17 очков (44,8% с игры, 36,4% из-за дуги), 8,3 подбора и 9,1 передачи.