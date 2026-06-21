«Финикс» проявил интерес к Джошу Гидди

Также Скотто подтвердил ранее появившееся сообщение об интересе к Гидди со стороны «Миннесоты».
В прошедшем сезоне 23-летний защитник отыграл 54 матча, набирая в среднем 17 очков (44,8% с игры, 36,4% из-за дуги), 8,3 подбора и 9,1 передачи.
Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Финикс» «провел некоторую предварительную разведку», касающуюся защитника «Чикаго» Джоша Гидди.
Также Скотто подтвердил ранее появившееся сообщение об интересе к Гидди со стороны «Миннесоты».
В прошедшем сезоне 23-летний защитник отыграл 54 матча, набирая в среднем 17 очков (44,8% с игры, 36,4% из-за дуги), 8,3 подбора и 9,1 передачи.