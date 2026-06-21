«Юта» заинтересована в продлении контракта Юсуфа Нуркича

Босниец в среднем набирал 10,9 очка, 10,4 подбора, 4,8 передачи и 1,3 перехвата при 50,3% с игры в 41 матче минувшего регулярного чемпионата.
Нуркич станет неограниченно свободным агентом, за прошлый сезон он заработал 19,3 миллиона долларов.
«Юта» нацелена на продление контракта с центровым Юсуфом Нуркичем в межсезонье-2026.
Босниец в среднем набирал 10,9 очка, 10,4 подбора, 4,8 передачи и 1,3 перехвата при 50,3% с игры в 41 матче минувшего регулярного чемпионата.
Нуркич станет неограниченно свободным агентом, за прошлый сезон он заработал 19,3 миллиона долларов.