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«Юта» заинтересована в продлении контракта Юсуфа Нуркича

«Юта» нацелена на продление контракта с центровым Юсуфом Нуркичем в межсезонье-2026.

Источник: Спортс‘’

Босниец в среднем набирал 10,9 очка, 10,4 подбора, 4,8 передачи и 1,3 перехвата при 50,3% с игры в 41 матче минувшего регулярного чемпионата.

Нуркич станет неограниченно свободным агентом, за прошлый сезон он заработал 19,3 миллиона долларов.