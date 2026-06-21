Карл-Энтони Таунс тоже готов пожертвовать 100 млн долларов ради сохранения состава: «Возможность играть там, где хочется — бесценна»

"100 миллионов долларов? Если мы сможем сохранить всех вместе. Мы все должны собраться вместе и сказать, что мы это сделаем.
Отдаю должное Джейлену Брансону. Это огромные деньги. Но знаете что? Возможность играть там, где хочется — бесценна. Он вместе с отцом. Ему очень комфортно. У него есть команда, которая в него верит. Я думаю, что вера, которую может дать команда и организация, стоит очень, очень, очень больших денег. И они дают ему эту веру. Уверен, он чувствовал, что это лучшая ситуация для него, и я полностью на его стороне", — поделился Таунс.
В июле 2024 года Брансон пошел на историческое снижение зарплаты, отказавшись от более чем 100 миллионов долларов и подписав 4-летний контракт на 156,5 миллиона ради возможности играть за «Никс» и усиления состава команды.