Карл-Энтони Таунс тоже готов пожертвовать 100 млн долларов ради сохранения состава: «Возможность играть там, где хочется — бесценна»

Отдаю должное Джейлену Брансону. Это огромные деньги. Но знаете что? Возможность играть там, где хочется — бесценна. Он вместе с отцом. Ему очень комфортно. У него есть команда, которая в него верит. Я думаю, что вера, которую может дать команда и организация, стоит очень, очень, очень больших денег. И они дают ему эту веру. Уверен, он чувствовал, что это лучшая ситуация для него, и я полностью на его стороне", — поделился Таунс.