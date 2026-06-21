Кевин Дюрэнт: «Голден Стэйт» казался мне командой-аутсайдером, когда я переходил туда"

«Я не был близко знаком ни с кем в “Уорриорз”. Мы не были друзьями — люди думают: “Ты пришел к своим друзьям? “Но это не так. Я никогда не тусовался с Дрэймондом… со Стефом мы тоже не проводили время вместе. С Клэем я вообще встретился уже после того, как пришел в команду.