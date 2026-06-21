Кевин Дюрэнт: «Голден Стэйт» казался мне командой-аутсайдером, когда я переходил туда"

«Я не был близко знаком ни с кем в “Уорриорз”. Мы не были друзьями — люди думают: “Ты пришел к своим друзьям? “Но это не так. Я никогда не тусовался с Дрэймондом… со Стефом мы тоже не проводили время вместе. С Клэем я вообще встретился уже после того, как пришел в команду.
Это не было про то, чтобы позвонить своим и сказать: «Давайте соберемся вместе». Нет. Я просто увидел команду, которая хочет побеждать, с классной атмосферой, в отличном городе. Окленд для меня — как Вашингтон.
Фан-база, организация — это никогда не была по-настоящему победная организация. Когда я был в лиге, «Голден Стэйт» никто особо не любил, поэтому для меня это все равно выглядело как команда-аутсайдер. Я смотрел на всю историю клуба, а не только на последние пять лет.
Они никогда не были постоянным топ-клубом НБА. Поэтому для меня это ощущалось как клуб-аутсайдер. И мне это нравилось — казалось, что я там, где должен быть. Это не Лос-Анджелес и не Нью-Йорк. Это место, где я должен был оказаться", — поделился двукратный чемпион НБА.