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Руди Гобер: «Хотел “измотать” Вембаньяму физически, но он выдержал»

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер рассказал об очном противостоянии с лидером «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой.

Источник: Спортс‘’

"Моей задачей было повлиять на него физически. Я хорошо знаю Виктора, поэтому думал, что по ходу матча или серии смогу постепенно измотать его в физическом плане.

Это именно то, что я говорил его тренеру по физической подготовке после серии — вот где он действительно впечатлил меня.

Ну, он еще получил удаление за удар локтем, так что у него фактически получился почти «выходной» матч, возможно, это немного помогло, но в целом он очень хорошо выдержал нагрузку по ходу серии", — отметил Гобер.

Напомним, «Миннесота» уступила «Сан-Антонио» в серии второго раунда плей-офф НБА со счетом 2−4.