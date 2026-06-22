Руди Гобер: «Хотел “измотать” Вембаньяму физически, но он выдержал»

"Моей задачей было повлиять на него физически. Я хорошо знаю Виктора, поэтому думал, что по ходу матча или серии смогу постепенно измотать его в физическом плане.
Это именно то, что я говорил его тренеру по физической подготовке после серии — вот где он действительно впечатлил меня.
Ну, он еще получил удаление за удар локтем, так что у него фактически получился почти «выходной» матч, возможно, это немного помогло, но в целом он очень хорошо выдержал нагрузку по ходу серии", — отметил Гобер.
Напомним, «Миннесота» уступила «Сан-Антонио» в серии второго раунда плей-офф НБА со счетом 2−4.