Лука Дончич: «Европейские игроки живут баскетболом, поэтому у нас немного другой подход»

«Когда я смотрю, как играет Никола Йокич, и когда играю против него, я чувствую себя прекрасно. Мы немного шутим друг с другом, но то, как он играет — это феноменально. Он выступает невероятно и делает вещи, которые видит раньше всех остальных», — сказал словенец.