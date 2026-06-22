Лука Дончич: «Европейские игроки живут баскетболом, поэтому у нас немного другой подход»

«Я бы сказал, что все дело в нашей страсти к баскетболу и в том, как мы им живем. Мы буквально живем баскетболом и спортом. Баскетбол многое мне дал, поэтому, думаю, у нас немного другой подход», — отметил Дончич.
Отдельно он высказался о Николе Йокиче и о том, какое удовольствие получает от игры против него.
«Когда я смотрю, как играет Никола Йокич, и когда играю против него, я чувствую себя прекрасно. Мы немного шутим друг с другом, но то, как он играет — это феноменально. Он выступает невероятно и делает вещи, которые видит раньше всех остальных», — сказал словенец.