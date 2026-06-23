Джулиуса Рэндла обменяли в «Бруклин», Ника Кэкстона — в «Чикаго»

Сделка затрагивает две команды — «Бруклин» и «Чикаго», которые имели наибольший объем свободного пространства под потолком зарплат перед началом рынка свободных агентов. Зарплата Рэндла в размере 33,3 млн долларов за следующий сезон теперь ляжет в платежку «Нетс»; 23,3 миллиона Клэкстона — добавятся к «Буллз».