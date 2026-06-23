Владелец «Бакс» настоял на сделке с «Хит», опасаясь, что Джейлен Браун запросит обмен через год

Хаслем не хотел рисковать тем, что через год Браун запросит обмен из «Милуоки», учитывая, что он уже имел дело с подобными требованиями от Адетокумбо.
Отмечается, что владелец хотел определенности, и сделка с «Майами» обеспечивала ее больше, поскольку предусматривала получение большего количества активов.
От «Хит» «Бакс» получат защитников Тайлера Хирро, Каспараса Якучиониса, Хайме Хакеса и центрового Келела Уэйра, три пика первого раунда (13-й пик драфта-2026, в 2031-м и 2033-м), один пик второго раунда и один обмен пиками (в 2030-м).