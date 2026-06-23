Владелец «Бакс» настоял на сделке с «Хит», опасаясь, что Джейлен Браун запросит обмен через год

По информации Кевина О’Коннора из Yahoo! Sports, владелец «Бакс» Джимми Хаслем был одной из движущих сил в выборе сделки с «Майами» по обмену Янниса Адетокумбо вместо предложения «Бостона». «Селтикс» отдавали Джейлена Брауна и два пика первого раунда.