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Владелец «Бакс» настоял на сделке с «Хит», опасаясь, что Джейлен Браун запросит обмен через год

По информации Кевина О’Коннора из Yahoo! Sports, владелец «Бакс» Джимми Хаслем был одной из движущих сил в выборе сделки с «Майами» по обмену Янниса Адетокумбо вместо предложения «Бостона». «Селтикс» отдавали Джейлена Брауна и два пика первого раунда.

Хаслем не хотел рисковать тем, что через год Браун запросит обмен из «Милуоки», учитывая, что он уже имел дело с подобными требованиями от Адетокумбо.

Отмечается, что владелец хотел определенности, и сделка с «Майами» обеспечивала ее больше, поскольку предусматривала получение большего количества активов.

От «Хит» «Бакс» получат защитников Тайлера Хирро, Каспараса Якучиониса, Хайме Хакеса и центрового Келела Уэйра, три пика первого раунда (13-й пик драфта-2026, в 2031-м и 2033-м), один пик второго раунда и один обмен пиками (в 2030-м).