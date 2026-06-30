Джеймс Харден откладывает подписание контракта с «Кливлендом» ради возможного перехода Леброна Джеймса

По информации Джо Вардана из The Athletic, защитник «Кавальерс» Джеймс Харден намерен помочь клубу освободить дополнительное пространство под потолком зарплат, чтобы упростить возможное подписание Леброна.
«В понедельник Харден отказался от опции игрока на 42,3 миллиона долларов и стал свободным агентом. Ожидается, что он подпишет новый контракт с “Кливлендом”, однако игрок намеренно не спешит с подписанием, чтобы дать клубу больше гибкости для возможного подписания Джеймса», — сообщает Вардан со ссылкой на источник в лиге.
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